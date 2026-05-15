Демерджиев: Скоро ще стане ясно колко е струвала охраната на Борисов и Пеевски

Скоро ще стане ясно колко средства са били изразходвани за държавната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това заяви след парламентарния контрол вътрешният министър Иван Демерджиев.

По думите му вече е поискана справка от структурите на МВР за всички охранявани лица, за да бъдат проверени случаите, при които има съмнения за несъответствия.

„Условията за ползване на охрана ще бъдат еднакви за всички, както и условията за свалянето ѝ. Гражданите трябва да свикнат, че ще бъдат равни пред закона“, заяви Демерджиев, цитиран от Нова телевизия.

Вътрешният министър допълни, че не е тайна колко е струвала охраната, но въпросът тепърва ще бъде изяснен. „Със сигурност доста сериозни средства са вложени в това“, коментира той. Демерджиев подчерта още, че ще бъде проверено дали действително е съществувала постоянна заплаха, налагаща охраната в продължение на години.

