Демерджиев: Цинично е да коментират активите ми хора, живеещи от държавата

Снимка: Булфото

Между истината и спекулациите, има голяма разлика! Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП: НУЛА лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи, над разходите. Никога не съм получил и един лев обществени средства. Това написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след като Националната агенция за приходите (НАП) огласи резултатите от ревизията му.

От приходната агенция съобщиха, че при проверката не са установени нарушения на данъчното законодателство, всички средства на Демерджиев са с доказан произход, а дължимите данъци са платени в срок.

По-късно с реакция излезе ДПС. Депутатът Хамид Хамид определи реакцията на НАП като кризисен ПР на МВР министъра.

"Точния с парите" бил “чист". Евентуално до края на 2023 г. А в следващите почти три години до днес? А проверките по подадените сигнали за огромните богатства?", написа той.

Фокус публикува цялата позиция на Демерджиев без редакторска намеса:

Делян Пеевски години наред ровеше в живота ми, обсебен от фикс идеята да открие поне един "грешен“ лев, но откри само 26 години почтен юридически труд, положен много преди достъпа ми до власт. Цинично е да се коментират моите активи ( и то силно надценени), които са спечелени в съдебните зали и цената на много безсънни нощи, от хора, чийто приходи са изпомпвани от държавата пред очите на всички.

Големият въпрос, от който статуквото бяга, е как в България се влиза в политиката с празен джоб, а се излиза със стотици милиони за една година. Това е истинският проблем на страната и точно този разговор ги влудява. Те няма да ме спрат! Няма са ме разколебаят със спекулации и няма да ме откажат! Паниката им показва, че към на прав път и няма да се отклоня от него.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!