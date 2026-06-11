Демерджиев: Тече проверка за имуществото Пеевски, следят се и други политици

Кадър Нова Тв, архив

"Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред". Това заяви на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той присъства на заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

По думите му няма специални намерения за рокади в МВР. "Дадени са задачи във всички структури – ако се справят със задачите си, не очаквайте промени", коментира той.

"Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил, или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях", каза още министърът и допълни, че има и други политици, които се следят, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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