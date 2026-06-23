Демерджиев: Взимаме мерки, за да впрегнем целия наш и международен ресурс за борба с пожарите

Снимка: Булфото

Взимаме организационни и всякакви други координационни мерки, за да впрегнем целия ресурс на държавата и международният, който ни е достъпен по линия на различни механизми, за да предотвратим най-много пожари и да потушим тези, които възникнат бързо и с възможно най-малко щети, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.

По думите му предстои тежък сезон, като се има предвид последните лета, които са били изключително горещи. Демерджиев добави, че има още какво да се направи по отношение защитното облекло на пожарникарите и за техника за гасене от въздуха.

Mинистърът на вътрешните работи присъства днес на откриване на реновирани сгради на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - (РДПБЗН) в Пловдив.

Във връзка с доклада на Сметната палата по отношение на МВР и парите за пътната безопасност Иван Демерджиев коментира, че още преди това е била направена проверка за какво са харчени средствата и е станало ясно, че те са използвани не съвсем по предназначение, като са взети мерки тези практики да се преустановят, посочва БТА. Той добави, че докладът е потвърдил съмненията и установените данни от проверката.

По отношение пътните камери с изкуствен интелект Демерджиев посочи, че се прави всичко възможно да се автоматизира процесът, когато става въпрос за издаване на електронни фишове и да бъде сведена до минимум намесата от страна на полицаите на пътя. Той отбеляза, че резултатите от последната разработка и настройка на камерите са добри и много бързо ще има резултат при отразяването на всички нарушения от водачите. По думите му новите камери ще засичат не само скорост, а използват ли се колани и нарушения при маневрите.

За случая с "прокурорския син" Васил Михайлов, открит и арестуван от полицията, след като се укриваше, министърът посочи, че се работи активно по хората, които са му помагали и всеки един от тях ще получи съответното обвинение за действията, които е извършил.

Редактор "Екип на Петел",

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