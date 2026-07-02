Демерджиев: Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи ще бъде разформировано
Снимка Булфото
Има издадена моя заповед в едномесечен срок трябва да се разформирова звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия, където е с екипа си и с и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.
Демерджиев заяви, че в звеното има около 40 бивши служители, които са загубили доверието на ръководството.
По думите му на тях не се поставят отговорни задачи и резултатите от работата им са малко известни.
Министърът посочи, че възнагражденията на бившите ръководни служители в звеното са изключително големи. Той добави, че всеки един от тях ще бъде насочен там, където ще бъде полезен.
„Един по един е правена преценка на служителите и ще им бъде предложен пост“, каза Иван Демерджиев.
По думите му това е една от структурите в МВР, които са ненужни, като в кратък срок ще бъдат набелязани и други подобни „паразитни“ структури и с дублиращи функции, пише btvnovinite.bg.
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