Демерджиев:Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Румен Радев

Снимка Фейсбук

„Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия. И то насочени към производители и разпространители. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Румен Радев“.

Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във фейсбук като коментар към кадри от лабораторията за фентанил, която беше установена от ГДБОП.

„Днес спряхме лаборатория за производство на фентанил. Поздравления за ГДБОП за работата. Основните производители са задържани, предстои повдигане на обвинения и още арести. Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни“, отбелязва Демерджиев.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.

По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден, съобщиха източници на bTV.

Двама - основните производители, са задържани на място.

Предстоят още задържания, както и повдигане на обвинения. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.

На място целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки, които да гарантират безопасността.

Редактор "Екип на Петел",

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