Демерджиев към Хегсет: Ще проверим твърденията за миграционен натиск по българските плажове

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Речта на американския министър на войната Пийт Хегсет, в която той предупреди, че плажовете на България, Испания, Италия и Гърция са „превзети от опасни идеологии“, предизвика вълна от реакции в Европа.

Хегсет предупреди преди дни, че Европа е изправена пред "нашествие" на опасни идеологии, пристигащи по море, като свърза имиграцията с наследството от десанта в Нормандия, говорейки на церемония във Франция за годишнината от събитието, предаде Ройтерс.

Неговите думи отразяват критиките, често отправяни от администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на Европа – регион, за който Вашингтон твърди, че е възпрепятстван от слаба отбрана, неспособност да се справи с имиграцията, ненужната бюрокрация и "цензурирането" на крайнодесните и националистическите гласове, за да ги държи далеч от властта.

„Към момента не разполагам с подробна информация по този въпрос, но разбира се, ще вземем всички необходими мерки“, заяви Демерджиев в отговор на въпрос на БГНЕС.

Повод за коментара му стана изказването на Хегсет по време на церемония по случай 82-рата годишнина от десанта в Нормандия. В речта си американският министър направи паралел между историческото дебаркиране на съюзническите сили през Втората световна война и съвременните миграционни потоци към Европа.

„За съжаление, днес различни европейски плажове са превзети от различни опасни идеологии. На плажовете в Испания, Италия, Гърция и България пристигат лодки и хора. Кога европейските столици ще направят нещо по отношение на тази инвазия?“, попита Хегсет.

Именно това сравнение предизвика най-силните реакции във Франция, където беше произнесена речта. Френски общественици и местни организации обвиниха американския министър, че използва възпоменанието за десанта в Нормандия за вътрешнополитически и идеологически послания. Според редица коментатори поставянето на знак за равенство между операцията, поставила началото на освобождението на Европа от нацизма, и миграцията е „обида към паметта на загиналите“.

Критики дойдоха и от Великобритания. Британският външен министър Дейвид Лами осъди опитите миграцията автоматично да се свързва с престъпността и предупреди срещу използването на отделни трагични случаи за политически цели. От канцеларията на премиера също реагираха остро срещу „хората, които се опитват да се намесват в нашата демокрация“, след като представители на администрацията на Доналд Тръмп използваха убийството на британски студент като аргумент в дебата за миграцията.

Особено внимание на думите на Хегсет отделиха испанските медии. Водещи издания подчертаха, че Испания е посочена на първо място сред държавите, чиито плажове според американския министър са подложени на миграционен натиск. Коментатори определиха изказването като опит за политизиране на една от най-символичните дати в историята на Европа.

Засега правителствата на Испания, Италия, Гърция и България не са излезли с официални позиции по думите на Хегсет. Липсват и реакции от външните министерства на четирите държави.

Критики към ръководителя на Пентагона се чуха и отвъд Атлантика. Републиканският конгресмен Майкъл Маккол определи речта като неподходяща за подобно възпоменателно събитие и разкритикува смесването на историческата памет с актуални политически спорове.

Изказването на Хегсет е поредният епизод от нарастващото напрежение между администрацията на Доналд Тръмп и европейските съюзници по темата за миграцията. През последните месеци представители на Вашингтон нееднократно обвиняват европейските правителства, че не успяват да овладеят миграционния натиск и поставят под риск сигурността на континента.

Редактор "Екип на Петел",

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