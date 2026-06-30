Демерджиев отговори на ГЕРБ: Не се страхувам да казвам нещата с истинските им имена

кадър: Фейсбук, Иван Демерджиев

Реакцията на ГЕРБ може да е бърза, но не е много адекватна. Аз няма да си споря с подставени лица. Очаквам господин Борисов сам да каже, каквото има, написа вътрешният министър Иван Демерджиев във Фейсбук.

Изказването му е по пововод изявлението на Тома Биков от ГЕРБ-СДС, че ГЕРБ ще съди Демерджиев за клевета по повод твърдения, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите за пътни мантинели.

Не се страхувам да казвам нещата с истинските им имена. Правил съм го и ще продължа да го правя. Днес берем плодовете на години некачествено строителство на пътища и трябва да са ясни отговорните. От опит знам, че когато бързат да се оправдават, хората имат основание за притеснение, пише още Демерджиев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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