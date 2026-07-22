Демерджиев отговори на атаките: Нямам къщи в Гърция, но много хора имат имоти на огромни стойности

снимка: МВР

Не съм забогатял от депутатската банка, години съм се трудил. За разлика от някои нямам промяна в имущественото състояние заради депутатската банка със стотици милиони за година, заяви на брифинг пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По-рано днес депутатът от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на партията Хамид Хамид представи информация за имуществото на Демерджиев и съпругата му и съобщи, че тя ще бъде изпратена и на прокуратурата. Данните бяха представени на брифинг пред журналисти в Народното събрание. Според неговата информация физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота, от които седем са апартаменти, а останалите са парцели за строителство и земеделски земи.

„Нямам къщи в Гърция, но много хора имат имоти на огромни стойности. Много хора извършват значителни финансови операции, свързани с Гърция. Всичко това ще бъде установено и проверено, а ако бъдат установени нарушения, ще вземем мерки, без значение за кого става въпрос“, каза още министърът на вътрешните работи, цитиран от БТА.

Той отхвърли твърдението, че е използвал Министерството на земеделието и храните за промяна на статута на част от имотите, които притежава.

„Аз съм адвокат от 26 години и благодарение на г-н Пеевски (Делян Пеевски, лидер на ДПС, бел. авт.) имам подробна данъчна ревизия, която установява доходите и имуществото ми и показва, че имам нулеви задължения към данъчните служби“, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.

Редактор "Екип на Петел",

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