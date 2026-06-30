Демерджиев поиска пълно разследване: Защо мантинелите в България струват повече?

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Вътрешният министър Иван Демерджиев призова за цялостна проверка на качеството на мантинелите по българските пътища, начина на поставянето им и обществените поръчки, свързани с доставката им. Коментарът му дойде след въпрос по повод изявление на регионалния министър Иван Шишков за спорни обществени поръчки, обявени в края на 2025 г. и началото на 2026 г.

По думите на Демерджиев в България има две основни дружества, които доставят мантинели, като той призова медиите да проверят цените, на които тези съоръжения се купуват у нас, и да ги сравнят с цените в други държави от региона.

На въпрос кого визира, министърът заяви, че „фигурата“, която свързва с тези дружества, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, пише novini.bg.

„Нека да се научим да назоваваме нещата с точните имена и да говорим истината. Не е толкова страшно, не боли. Аз ще го правя винаги. Правил съм го и пак ще го правя“, заяви Демерджиев.

Министърът подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура – пътните платна, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението.

„Трябва да се провери цялата пътна инфраструктура – платната, мантинелите, всичко, което подсигурява участниците в движението“, каза той.

Според Демерджиев е недопустимо предпазни съоръжения да не успяват да спрат дори празен камион.

Иван Шишков: При последните катастрофи ударите са доста нетипични, а мантинелите пригодни за удари 20 градуса

„За мен е недопустимо такива съоръжения да пропускат празен камион да премине безпрепятствено през тях. И това се случи на два пъти през последните седмици“, заяви вътрешният министър.

Той съобщи, че има данни за сериозно завишаване на цените на мантинелите и за ограничаване на конкуренцията при обществените поръчки.

„Има данни, че цените, на които са поставяни мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време“, посочи Демерджиев.

По думите му обществото очаква арести, но по-важно е разследванията да доведат до обвинения и осъдителни присъди.

Министърът заяви още, че независимо кога са били подписани договорите за доставка на мантинели, е трябвало да има постоянен контрол върху качеството на изпълнението. Той съобщи, че ще предостави на Министерството на регионалното развитие информация за проблемни пътни участъци в районите на Кърджали и Скутаре, като очаква съвместна проверка на проектите и тяхното изпълнение.

По темата за пътната безопасност Демерджиев подчерта, че вече се проверява не само поведението на водачите, но и състоянието на инфраструктурата при тежки катастрофи.

„Само през последния месец са изпратени над 1500 сигнални писма до стопаните на пътищата с конкретни указания какво трябва да бъде направено. Ще има и проверки дали тези предписания се изпълняват“, каза той.

При установено продължително бездействие ще бъдат сезирани и компетентните органи на прокуратурата.

Министърът коментира и случая с 12-годишното момиче, което успя да овладее автомобил на автомагистрала Автомагистрала „Струма“, след като майка му получила инсулт зад волана. Той похвали действията на полицейските служители от Перник, оказали съдействие в критичната ситуация.

„Това ме кара да се радвам като министър. Всяка една такава постъпка се отбелязва и се възнаграждава, защото доброто трябва да се забелязва и да се насърчава“, заяви Демерджиев.

Вътрешният министър участва в Министерската конференция на държавите от Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион, която се провежда в София. Сред участниците във форума е и Йоаким Херман, с когото Демерджиев проведе двустранна среща.

Редактор "Екип на Петел",

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