Демерджиев пусна кадри от спецакцията във варненския район "Приморски"

кадър/видео: Фейсбук, Иван Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев публикува видео с кадри от спецакцията, извършена във варненския район "Приморски", свързана с незаконното строителство в Баба Алино.

"Целта на Министерство на вътрешните работи е да се стигне до край при разследването на казуса Баба Алино! 25 души бяха задържани, 5 от тях - общински служители.", коментира във видеото вътрешният министър.

"Корупцията няма цвят и партия и чадър няма да има над никого. МВР ще действа по закон и с еднакъв аршин.", категоричен е той.

"Борбата с това явление е абсолютен приоритет, зададен от премиера Румен Радев", допълва Демерджиев.

Редактор "Екип на Петел",

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