Демерджиев внесе в НС ﻿справката с хората, свързани с полетите на ﻿Пеевски

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Документът е внесен рано тази сутрин, но все още не е достъпен за медиите. Пълен е с лични данни и много имена на известни хора.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до председателя на Народното събрание справка във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни по проверка на хора санкционирани по глобалния закон "Магнитски", съобщиха от МВР.

Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки.

Според изнесените от МВР данни сумата за извършените частни полети се изчислява на около 1,8 млн. евро. По време на тези пътувания са установени съвместни резервации с общо 81 души.

На 2 юли вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че е установено съвместно пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в посока София - Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова, припомня БНР. Ден по-късно Десислава Атанасова, която в момента е конституционен съдия, заяви, че твърдението е невярно и неколкократно публикува в социалните мрежи справки, че е летяла с граждански полети, но само до Истанбул.

Документът е внесен рано тази сутрин, но все още не е достъпен за медиите. Единствено е при председателя на НС Михаела Доцова, тепърва и парламентарните групи ще се запознаят с него, предаде БТВ.

Неофициално се знае, че в него има много лични данни и ще е нужна обработка преди да достигне до медиите.

Това са лица, които са пътували заедно с Делян Пеевски в негови пътувания със самолет, които според Иван Демерджиев, данни изнесени миналата седмица на парламентарната трибуна, това са 227 пътувания, а над 181 от тях са били с чартър.

В справката се очаква да има имена на авиокомпаниите, резервациите и най-вече имената на придружителите на Пеевски.

През изминалите дни стана ясно, че има спор дали е пътувала с него или не е пътувала Десислава Атанасова, в качеството ѝ на конституционен съдия след избора. Също така бяха споменати имената на доста бизнесмени и адвокати, които също са били на борда според вътрешния министър Иван Демерджиев.

Вчера Иван Демерджиев каза, че хората сами трябва да видят кой е пътувал там и да преценят какво означава това.

Редактор "Екип на Петел",

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