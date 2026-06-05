Демерджиев за Невзоров: Не очаквайте да арестуваме хора просто ей така

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"Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете в МВнР. Доколкото знам е подадена е нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия". Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори дали има замесени дипломати около казуса с Олег Невзоров и незаконното строителство във Варна, цитира Актуално.

Той обаче заяви, че не е в неговата компетенция да отзовава или назначава посланици, а да събере необходимите доказателства.

Партньорски служби съдействат

Вътрешният министър е поискал съдействие от партньорски служби около случая с Олег Невзоров.

"Изследваме и връзките на Невзоров и неговите структура с хора, заемащи ключови места или изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт", добави още Демерджиев.

След като депутатът от ПП Бойко Рашков изнесе неофициални данни, че Невзоов първо е напуснал страната през северен граничен пункт, а после, че се намира в Турция, министърът дъде повече информация къде е Олег Невзоров.

"За да намерим Олег Невзоров - трябва да имаме данни и доказателства. Не очаквайте да арестуваме хора просто така", добави още Демерджиев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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