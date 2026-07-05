Демерджиев за "Петрохан": Моите служители знаят доста малко, защото прокуратурата е затворила този случай

Кадър БНТ

Днес е празникът на МВР. През тази седмица вътрешният министър Иван Демерджиев влезе в остър сблъсък с двама партийни лидери. Първи обяви, че Бойко Борисов прозира зад двете фирми, които произвеждат, доставят и монтират мантинелите по пътищата в страната. А след това от парламентарната трибуна огласи информация за пътуванията на Делян Пеевски извън страната и дори обяви имена на част от хората, които били пътували с Пеевски.

"Първо искам да честитя днешния ден и празника на МВР. Искам да го честитя на всички служители. Има една награда – тя е благодарност от министъра на вътрешните работи. Понеже не всеки е получил тази награда, искам днес да я получат от мен за отдадената си служба. Искам да им благодаря от името на политическото ръководство. А днес е и ден, в който почитаме паметта на служителите, загинали при изпълнение на дълга си, така че нека не забравяме и тях в този ден", каза Демерджиев.

Проверка на полетите на Делян Пеевски

Иво Никодимов, БНТ: Несъмнено полицията ще бъде част от този разговор. Започваме обаче от злободневиевието на седмицата. Защо ще се получи това разминаване? Вие обявихте, че Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай в началото на април 2024 година. Конституционният съдия пък извади документ от МВР, който казва, че е пътувала с редовен полет на турските авиолинии само до Истанбул. И в двата случая данните излизат от МВР, но си противоречат.

Иван Демерджиев: Данните излизат от различни системи и в различните системи данните са отразени по различен начин. Правим пълна проверка, като фокусът на проверката по отношение на стотиците полети на Пеевски не е върху това, кой е пътувал с него. Разбира се, и това се изяснява косвено в хода на работата по случая. Основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства – кой ги е давал, на какво основание. Заобикаляни ли са по някакъв начин санкциите по глобалния закон „Магнитски“, наложени по отношение на Пеевски. Впрочем той призна, че средствата били на неговото семейство – нещо, което ще изясним, разбира се. Призна и че санкциите не са се прилагали дълго време на територията на България – нещо много смущаващо за мен като вътрешен министър.

И понеже считаме от момента, в който стъпихме в длъжност, ние ясно обявихме като приоритет стриктното и строго спазване на закона. Едно от тези проявления на този принцип е фактът, че санкциите по „Магнитски“ ще се прилагат в България. И ако господин Пеевски не го е разбрал, е време да го разбере, както и всички останали, които имат наложени такива санкции.

Така че много важно ще бъде да се установи пълният размер на средствата, които са стрували тези полети. Има ли спестяване на средства от страна на хората, предоставили самолетите на Пеевски. Какви са били основанията да има спестяване на тези средства. Част от пасажерите също са интересни – визирам адвокат Ангелов, който се появява и покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания.

Работата продължава и ще бъде изяснена. А що се касае до данните – данните са точно такива, каквито ги изнесох от трибуната на Народното събрание. Възложил съм проверка на дирекция „Вътрешна сигурност“, за да се провери дали в някои от системите има изкривяване на данни и дали това се дължи на действия на някой служител на Министерството на вътрешните работи.

Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия, и личния си паспорт при тези пътувания. Нека има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и за госпожата Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите.

БНТ: Възможно ли е да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване?

Иван Демерджиев: Възможно е. Не е редно, но е възможно.

БНТ: Личният паспорт все още ли е валиден?

Иван Демерджиев: Но е интересно, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен през април месец тази година, което, сами разбирате, има различни последици. Но нека не се тревожат госпожа Атанасова и господин Пеевски. Ще направим всичко необходимо и възможно, ще добием цялата информация, включително от международните партньори, и ще изясним всички факти, защото те са толкова важни.

БНТ: Казахте вече, че всъщност фокусът е финансирането на тези пътувания. Но да ви попитам – в рамките на какво производство правите тези проверки и по подозрение за какви престъпления?

Иван Демерджиев: „Има подадени сигнали, при това не един. Доста са подробни сигналите, доста са обстоятелствени. Оттам нататък останалите неща са въпрос на някаква хигиена на информацията. На този етап няма как да я поднеса. При нездравия интерес на адвоката на господин Пеевски, който е и народен представител – господин Хамид Хамид, който на няколко пъти много живо се интересува кои са конкретните служители, които работят – с имена и длъжности. Нещо абсолютно необяснимо за мен. И нещо, което ме навежда на мисълта, че по този косвен начин, с това постоянно пресиране и разпитване кои са хората, дръзнали да работят по отношение на информация, свързана с Пеевски, навява на мисълта, че се прави опит да се оказва натиск върху тези хора.

БНТ: С какви основания и мотиви сте ползвали данните на PNR, т.нар. резервационни данни?

Иван Демерджиев: „Аз лично не съм ползвал нищо. В рамките на проверката ГДБОП имат указания да съберат всички доказателства, оттам нататък те са преценили и събрали какви данни да използват. Те знаят най-добре. А на този етап аз не смятам за уместно да изнасяме всички подробности по тези проверки.

Фирмите за мантинели и обвиненията към Бойко Борисов

БНТ: Защо твърдите, че зад двете фирми за мантинели прозира Бойко Борисов? Какви са основанията Ви за това?

Иван Демерджиев: По ред причини – имената, които се свързват с тези дружества... Най-малко смущаващ е фактът, че това са две дружества, които оперират в България. Две дружества, които осигуряват огромни по обем доставки, две дружества, които се включват в страшно много обществени поръчки и поддържат цени, които по данните, с които разполагам, са доста по-високи от пазарните в съседните държави. И така, самите връзки на тези дружества с определени хора, позволяващи им да участват навсякъде и да печелят безпрепятствено, ни водят до извода, че доста високо стоят хората, които фактически стоят зад тях. И най-накрая, в редицата от тези хора, мисля, че стои точно фигурата на Бойко Борисов.

Много важно за нас, извън това кой стои зад тези поръчки, завишени ли са цените, кой се е облагодетелствал , има един много по-важен въпрос – качеството на тези мантинели, начинът на изпълнение, дали те обезпечават пътната безопасност, и дали е допустимо през тях да преминава камион, който няма товар, безпрепятствено, което да доведе до смърт на пътя.

БНТ: Понеже Карадимов от Комисията за защита на конкуренцията каза, че се изследва и въпросът за манипулация на търговете от самите участници, имате ли данни за начина, по който немска фирма е участвала в търгове и е била отстранена, включително от последния търг?

Иван Демерджиев: Всички големи обществени поръчки, свързани със значителен обществен ресурс, които благодарение на системата, която разработи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация – регистърът на обществените поръчки – вече са публични.

Поставили сме задачи на всички структури тези регистри да бъдат внимателно огледани, да бъдат анализирани обществените поръчки в тях на база публичната информация и да бъдат набелязани такива, за които има съмнения за манипулации, изкривяване на резултати и завишаване на цени, които създават предпоставки за неправомерни разплащания. Това е свързано и с авансовите плащания – една доста нездрава практика. При пътните строителства имаше случаи на авансови плащания. Но не можеш да плащаш авансово без дори да имаш проект. Когато нямаш проект, не можеш да направиш количествено-стойностна сметка, не можеш да остойностиш една поръчка.

Нови данни около издирването на Пепи Еврото

БНТ: Защо издирването на Пепи Еврото става нещо, като сапунен сериал? Имате ли в момента данни, които да бъдат основание да се поиска разрешение от съда за издаване на разрешение за европейска заповед за арест?

Иван Демерджиев: Имаме и събираме още данни. Тази фигура е много интересна за българската правосъдна система – знакова фигура. Фигура на човек, който знае твърде много за нездравите практики, довели до развращаването на тази система и довели до състоянието, което ни е познато днес и от което се възмущават с право българските граждани. Така че за нас е много важно тези данни да станат публично достояние, да станат достояние на правоохранителните органи.

Тук ще отворя една скоба и ще припомня, че магистратите, които излизаха в намерените и налични в ГДБОП материали от така наречения архив на въпросния Пепи Еврото, бяха изведени от нас в един списък и бяха изпратени до главния прокурор, до инспектората, до Висшия съдебен съвет с идеята да бъде проверена тяхната дейност, да бъдат проверени данните, на които се натъкваме в архива на въпросния Пепи Еврото. Чакаме все още обратна информация.

Разследванията „Баба Алино“ и „Петрохан“

БНТ: Изяснихте ли си вече какъв е мащабът на казуса „Баба Алино“ и за какво става въпрос – за политически чадър над незаконното строителство или за корупционно поведение на хора от местната администрация във Варна?

Иван Демерджиев: Десетки хора бяха задържани, бяха проведени страшно много разпити, бяха събрани над 140 хиляди страници писмени доказателства. Знаете, че нашите служители влизаха на всички адреси, които са известни на корпорацията КУБ или на свързани с нея хора или дружества. Така че цялата тази огромна маса доказателства е събрана, предоставена на прокуратурата. Имаше известно забавяне в работата на прокуратурата. Това наложи да изпратим там екип на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. На свой ред изпълняващата функцията Главен прокурор изпрати върховни прокурори от ВКП. Не знам защо те престояха там само ден, но това също даде един тласък на процеса. Беше изяснена една много тревожна практика, която касае региона. Това е практика по издаване на удостоверения за търпимост – очевидно неистински удостоверения за търпимост, които удостоверяват незаконно строителство, което не отговаря на изискванията. Но смущаващо е как и местните, и държавните органи до момента на встъпването на новия кабинет сега, в началото на май месец, са мълчали по тази тема.

БНТ: Какви са съмненията Ви в разследването на случая „Петрохан“?

Иван Демерджиев: Искаме да върнем този случай на терена на изясняване на фактите. И правим всичко възможно от дистанцията на времето – нещо, което много ни затруднява. Да попълним липсващите факти с яснота, да отговорим на въпросите на близките на шестимата загинали и на въпросите, които поставя обществото. А те са много. Не мога да ги степенувам, но ако трябва да започна, ще започна с въпроса: можеха ли да бъдат спасени животите поне на трима от тези шестима души? Следващите въпроси са дали тук се касае за самоубийство или за убийства, и как тази организация успява да се установи на тази територия и да оперира толкова дълго време – очевидно със съдействието на държавни институции. Как е финансирана тази организация? Значителни средства са преминавали през техните сметки. Каква е била целта на това финансиране? Кой го осигурява? Защо го осигурява? Спазен ли е законът при това финансиране? Аз мога да знам това, което знаят моите служители. Те ми споделят, че знаят доста малко, защото прокуратурата е затворила този случай по нейни причини и съображения, които ще разберем. И не връща към оперативните работници пълна информация за събраните доказателства. Това са множество експертизи и други допълнителни доказателства. Наскоро имахме среща с един от близките, коментирахме с главния секретар и ще направя такава инициатива, с помощта на изпълняващия функцията главен прокурор – да направим среща на оперативните работници и разследващите с прокурорите, водещи случая, за да си изясним има ли неизяснени аспекти. Да не забравяме, че хората, които остро ми поставят въпроса в парламентарна комисия какво се прави по този случай, дължат отговори и за това какво се е случило, защото тогава именно политическите сили, които те представляват, бяха сформирали правителство, а вътрешен министър беше Даниел Митов. Първите часове и първите дни са решаващи и действията, които се извършват тогава или не се извършват в момента, предопределят успеха на едно такова разследване.

Заплатите на служителите в МВР

БНТ: За да завършим с това, с което започнахме – казахте, че благодарите на полицаите в днешния ден. Обаче как ще растат техните заплати и как ще се плащат техните осигуровки – това със сигурност ги вълнува?

Иван Демерджиев: Ние водим постоянен диалог със синдикатите в МВР. Правителството се намира в доста тежка ситуация, благодарение на това, че средства, които трябваше да послужат за бюджета за 2026 година, бяха изразходвани авансово. Нашата амбиция е с общи усилия да спрем течовете на ресурс вътре в министерството, за да може остатъкът да позволи да не се повдига въпросът за възнагражденията. Като министър-ресорен в системата аз правя всичко възможно и срещам разбиране сред колегите си и вярвам, че ще продължа да го срещам. А това, което искам от служителите, е тяхната работа да бъде безапелационна, доверието на обществото да расте и да няма съмнение, че служителите на вътрешните работи заслужават възнагражденията си и уважение за работата си.

Редактор "Екип на Петел",

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