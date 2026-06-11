Демерджиев за акцията срещу опасното шофиране край Пловдив: Това е само началото
Булфото
Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата! МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране. Това написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.
Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при полицейска акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, посочи министърът.
По негови данни специализираната операция е започнала след оперативна информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили.
"На място нашите служители откриха 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 лица.
Това е само началото! В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни.", допълва вътрешният министър.
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