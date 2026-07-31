Демерджиев за инцидента с багерист край Лозен: Информация относно евентуални престъпления подлежи на изясняване

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Към настоящия момент продължават да се извършват процесуално-следствени действия и относно информация за евентуални престъпления и опити за прикриване на информация подлежат на изясняване и не могат да се коментират извън процесуалните рамки, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. Отговорът му е относно инцидента в кариера до село Лозен, община Септември, от 2 юли 2026 г., при който багер падна в изкопан ров пълен с вода, а багеристът се е удавил, предава БТА.

Въпросът е от Георги Георгиев (“Възраждане”), като, по думите му, се е появила информация, че работник е бил нощна смяна, а сигналът за инцидента е получен чак на другия ден. Кой стопанисва този обект, има ли данни за престъпления и дали са правени опити за прикриване на информация или следи на обекта попита депутатът.

Министър Демерджиев отговори, че на 2 юли около 19:00 часа в районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” в община Септември е получен сигнал, след който незабавно са били изпратени екипи на “Пожарна безопасност”, полицейски служители от Районно управление "Септември" и от Областната дирекция на МВР-Пазарджик. Той допълни, че районът на произшествието е бил временно обезпечен от компетентните органи, а Окръжна прокуратура-Пазарджик е надлежно уведомена. По случая е образувано следствено дело.

Георги Георгиев каза още, че според отговор от Министерството на енергетиката и околната среда кариерата няма концесия и "най-вероятно са се извършвали незаконни действия". Той добави, че няма разрешение да се добиват материали в тази кариера, а във времето са се депонирали и отпадъци в големи площи. От своя страна Демерджиев посочи, че тази информация трабва да бъде насочена към Окръжна прокуратура-Пазарджик, защото те имат компетенции в наказателното производство.

Редактор "Екип на Петел",

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