Демерджиев за случая с "прокурорския син": Има съмнение за теч на информация в структурите на МВР, но не и за чадър

Снимка: Булфото, архив

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира, че по случая с Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", става дума за старателно укриване, което обаче е подпомагано от много хора, в това число и от баща му.

Така че това е проблемът в случая, каза пред журналисти в Кърджали министърът и допълни, че има съмнение за теч на информация в структурите на МВР, но не и за чадър над Михайлов в класическия смисъл през последните месец – два, в които активно е издирван.

Министърът на вътрешните работи коментира и темата, свързана със заместник окръжния прокурор на Кърджали. Той каза, че събраните данни, касаещи дейности на магистрати, сред които е заместник окръжният прокурор на Кърджали, както и хора от материалите, събрани в рамките на т.нар. случай „Осемте джуджета“, заминават с писма, подписани от него до Висшия съдебен съвет (ВСС), до Инспектората на ВСС, до министъра на правосъдието и до и.ф. главен прокурор. "В голяма част от тях се касае за прокурори, има разбира се и други магистрати", каза Демерджиев, цитиран от БТА.

Той коментира също, че продължава издирването на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров, както и на други лица в тази връзка. Конкретно за Невзоров каза, че по-скоро се проверява информация, според която той не е в страната. Що се отнася до оттеглянето на мярката на ДАНС спрямо бизнесмена в кратък период след издаването ѝ, и то без мотив и спазване на реда за това, Демерджиев обясни, че има данни за намеса на политическо ниво какво да се върши. Това по думите му обаче е обект на проверка на председателя на ДАНС, като негова структура. Запитан колко високо ниво, Демерджиев отговори: „На толкова високо ниво, че да влияе на председателя на ДАНС“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!