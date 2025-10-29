Деми Мур: Спах с друг мъж в нощта преди сватбата си

Кадър Инстаграм

Една от най-известните холивудски актриси, Деми Мур, отново е в светлината на прожекторите не само заради провокативна нова статия за списание Glamour, в която бе обявена за Жена на годината на 62-годишна възраст, но и заради любопитните интимни признания, които за пореден път шокираха света.

В автобиографията си „Отвътре навън“ Деми разкри доста шокиращи подробности за любовния си живот, включително изневярата преди сватбата.

Мур призна, че е изневерила на първия си съпруг, музиканта Фреди Мур, в нощта преди сватбата им през 1981 г.

Тя твърди, че е прекарала вечерта с колегата си, актьора Пол Карафотес, когото е срещнала на снимачната площадка. „Вместо да работя върху клетвите си, отидох при друг мъж“, призна тя.

„Знаех, че не искам да се омъжвам, но нямах сили да се откажа. Поне можех да саботирам брака и го направих.“

Бракът им продължи пет години и по-късно Деми призна, че по това време не е имала уважение към институцията на брака. Фреди Мур (1981–1985) е първият съпруг на Деми Мур и тя все още носи неговата фамилия. Брус Уилис (1987–2000) е най-известният ѝ съпруг, а от брака му се раждат и трите им дъщери: Румър, Скаут и Талула. Те остават близки приятели и до днес.

Третият ѝ брак беше с Аштън Къчър (2005–2013) и предизвика медийна буря, отчасти заради 15-годишната разлика във възрастта между тях, отчасти заради слуховете за изневяра, написаха от woman.bg.

