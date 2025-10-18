Деми Мур отново стана велика

Къдър Фейсбук

Световноизвестна актриса накара света да говори за нея.

След излизането на филма на Корали Фаржа „Субстанцията“ през 2024 г. целият кино свят изведнъж осъзна, че Деми Мур е велика!

Тя впечатли с изпълнението си на Елизабет Спаркъл, бивша популярна знаменитост, която среща трудности на пазара на труда заради напредналата си възраст. Ролята ѝ донесе множество награди, но по-важното е, че съумя да я върне под светлината на прожекторите след години в сянка, пише novini.bg.

Силният заряд на героинята на Мур във филма до голяма степен се дължи на това колко близка е професионалната история на Спаркъл до кариерата ѝ в реалния живот. След първоначалния си успех като част от „Брат Пак“ и по-късно във филми като „Дух“ и „Няколко добри момчета“, нейната слава започва бързо да залязва. Тя бива подложена на множество унизителни критики и подигравки, след като става ясно, че е получила 12,5 милиона долара за филма „Стриптийз“, въпреки че звезди от мъжки пол са получавали значително по-големи хонорари за далеч по-слаби продукции.

Пътят ѝ невинаги е бил лесен, но изглежда, че сега тя отново е стъпила здраво на краката си. И това може само да ни радва.

В разговор за списание „Interview“ през 2021 г. Мур отделя време да размисли върху кариерата си до тогавашния момент. Тя споделя, че първата ѝ стъпка в света на актьорството не е била случайност, а резултат от влиянието на един определен човек, който сякаш притежавал магическата способност да отключи новите таланти в нея.

„Срещнах една млада актриса, която смятах за най-невероятното създание, което някога бях виждала“, спомня си тя.

„Името ѝ е Настася Кински. Тя беше с добър говорим английски, но не можеше да чете на същото ниво. И двете живеехме в жилищна сграда в Западен Холивуд със самотните си майки. Тя беше толкова уверена, чувстваше се толкова комфортно в собствената си кожа. Помислих си: „Не знам какво притежаваш, но и аз го искам“.

Тя се занимаваше с актьорство и аз си казах: „Какво имам да губя?“. И така, тръгнах по този път, за да разбера как, по дяволите, да го постигна".

Настася Кински е германска актриса, може би най-известна с ролята на Джейн Хендерсън в независимата класика на Вим Вендерс „Париж, щата Текас“. Тя е работила и с някои от най-великите режисьори на всички времена като Франсис Форд Копола и Пол Шрейдър, участвайки в редица международно признати филми, извън холивудската система.

Дъщеря е на актьора Клаус Кински, който макар и смятан за изключителен талант, съвсем не е бил добър човек, което води до бурния личен живот на Настася и значителните препятствия в кариерата ѝ. Всъщност, така нареченият „най-добър враг“ на Клаус, Вернер Херцог, веднъж толкова се ядосва на актьора, че почти го убива. Но в много по-мрачен аспект, Пола Кински, дъщеря на Клаус и полусестра на Настася, разкрива след смъртта на баща си, че той я е подлагал на емоционално и сексуално насилие като дете. Освен това, се твърди, че Настася е имала връзка с режисьора и осъден педофил Роман Полански, когато тя е била на 15, а той на 43 години.

Предвид ужасяващите неща, които е преживяла, не е изненадващо, че Кински е възприела подобно безгрижно отношение към своята страст.

Мур е била напълно права да разпознае тази личностна черта и да я припознае, правейки я част от собствената си натура.

Животът е твърде кратък, за да не извлечеш най-доброто от него.

