"Демократична България": Сигнализираме, че има проблем в здравеопазването и се крадат милиарди

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Ние днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро. Ако се крадат и затова сме изискали от ДАНС тези данни, това нещо трябва да бъде показано и българското общество да го знае. Това каза Ивайло Мирчев от „Демократична България“ в кулоарите на парламента относно твърдението на Калин Стоянов от ДПС, че по време на дебата за избор на подуправител на Националната здравноосигурителнна каса (НЗОК) е разгласил класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита.

Не е важно дали съм чел доклада, важното е, че от над 10 милиарда евро в българското здравеопазване, една голяма част от тях се краде, и в момента, в който това нещо се покаже и се разбере, че прокуратурата го е потулила и е имало такива разработки в ДАНС, тези, които са най-засегнати от партията на Пеевски излизат и протестират, което означава само едно – засегнат е пряко неговият интерес, каза Мирчев. Дали има теч трябва да разбере прокуратурата, добави той, цитиран от БТА.

„Това, че толкова се активират от ДПС, е много показателно. Действително и контраразузнаването и прокуратурата са прикривали тези неща“, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов.

Ние вдигаме малко похлупака върху корупционните схеми в здравеопазването и се надяваме, ако има истинска воля за смяна на модела, този похлупак да бъде вдигнат докрай, посочи Божанов и допълни, че тъй като информацията не е само за бившия подуправител Момчил Мавров, а и за избрания току - що на тази позиция Асен Меджидиев, очакват след като всичко бъде разкрито, да бъде освободен от длъжност.

„Притеснителното е, че в последните дни има индикации за опити тези разработки, които са немалко по отношение на здравеопазването в ДАНС, да бъдат потулени. В тях е замесен и новият - стар управител на ДАНС Пламен Тончев. И тъй като имаме индикация, че тези разработки могат да бъдат потулени, това е единият от начините те да не изчезнат. Защото българското общество трябва да знае защо има лошо здравеопазване“, каза още Божанов.

По повод сигнала, с който от формацията сезираха ГДБОП за пътувания на Делян Пеевски до Дубай и съмнения за координация около обществени поръчки, Божанов посочи, че сигналът е иззет от прокуратурата. „Ние подадохме сигнал. На следващия ден Пеевски подаде сигнал, но до прокуратурата, с което я инструктира да изземе делото от ГДБОП и то да бъде смачкано. Това и стана. Това, което очакваме е прокуратурата да смачка това дело“, посочи той.

За днешното изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в пленарна зала относно медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от Пеевски и произхода на средствата за тях, Божанов посочи, че очакват Демерджиев да разкрие всички подробности, за които само се предполага – кога е ходил Пеевски до Дубай, колко пъти е ходил, имало ли е срещи с бизнесмени там, уреждали ли са се обществени поръчки и други.

Редактор "Екип на Петел",

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