Демократите печелят убедително изборите в САЩ, 34-годишен става кмет на родния град на Тръмп Ню Йорк

Демократите демонстрират сила на първите големи избори след преизбирането на Доналд Тръмп за президент. Избирателната активност 14 щата ще бъдат ръководени от жени за пръв път в историята на САЩ.

Изборите във Вирджиния, Ню Джърси, Ню Йорк и Калифорния предоставиха ранен барометър за това как някои американски избиратели гледат на втория мандат на президента Доналд Тръмп и на усилията на Демократическата партия да съживи политическия си успех, коментира Ройтерс, цитира Фрог.

В Ню Йорк, Зохран Мамдани, 34-годишен социалдемократ, спечели надпреварата за кмет, с което увенча стремителния си и неочакван възход от анонимен щатски законодател до една от най-видимите демократични фигури в страната. Във Вирджиния и Ню Джърси умерените демократи Абигейл Спанбергер (на 46 години) и Мики Шерил (на 53 години), спечелиха изборите за губернатор с убедителна преднина.

„Ако някой може да покаже на нация, предадена от Доналд Тръмп, как да го победи, това е градът, от който дошъл. И ако има някакъв начин да се стресне един деспот, това е чрез премахване на условията, които са му позволили да натрупа власт“, ​​каза Мамдани пред тълпа от поддръжници. „И така, Доналд Тръмп, тъй като знам, че гледате, имам две думи за вас: увеличете звука.“

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата.

В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.

Избирането на Спанбергер и Шерил означава, че рекордните 14 щата ще имат жени губернатори, според данни на Центъра за американски жени и политика към университета „Рутгерс“. От тези 14 губернатори, четирима са републиканци, а 10 са демократи.

Най-дълго управлявалите настоящи губернатори са Кей Айви, републиканка в Алабама, и Кимбърли Рейнолдс, републиканка в Айова. И двете встъпиха в длъжност през април 2017 г.

Най-големият тласък за демократите във вторник дойде от Калифорния, където избирателите дадоха на демократичните законодатели правомощия да преначертаят конгресната карта на щата и да разширят националната битка за преразпределението на избирателните райони. Това ще оформи надпреварата за Камарата на представителите на САЩ.

Тръмп премина като валяк през федералната бюрокрация откакто се върна на поста си през януари като закри цели агенции и съкрати около 200 000 работни места още преди спирането на работата на правителството.

