Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща

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Днес ще се изиграят мачовете от втория ден на "Уимбълдън". Предстоят някои доста любопитни сблъсъци, като погледите на българската публика ще са насочени към Григор Димитров, който стартира участието си в турнира. Няма как да не обърнем внимание и на бившата шампионка Серина Уилямс, която се завръща на "свещената трева" в Лондон, пише Спортал.бг.

Първата ни ракета Григор Димитров започва своето участие на "Уимбълдън" срещу австралиеца Дейн Суини. През миналата година българинът достигна до осминафиналите, където за съжаление трябваше да се откаже поради контузия. Димитров, който традиционно се представя силно на трева, ще търси убедителен старт, за да затвърди възхода в играта си от последните седмици и да натрупа ценни точки, с които да се изкачи отново в топ 100 на ранглистата.

Един от централните мачове в мъжката схема днес е двубоят между шестия поставен Тейлър Фриц и британската надежда Джак Дрейпър, който се завръща в игра след проблеми с контузия.

Шампионът от "Ролан Гарос" и втори в схемата Александър Зверев започва кампанията си срещу младия талант Александър Блокс.

Осмият поставен Даниил Медведев ще премери сили с бившия финалист Марин Чилич в зрелищен сблъсък между двама шампиони от US Open.

В женската схема фокусът попада върху легендарната Серина Уилямс, която на 44-годишна възраст се завръща в сингъл надпреварата с „уайлд кард“ срещу Мая Джойнт.

Защитаващата титлата си Ига Швьонтек, поставена под номер 3, открива програмата на Централния корт срещу американката Тейлър Таунсенд.

Седмата в схемата Коко Гоф излиза срещу Тамара Корпач, решена да избегне миналогодишния сценарий с отпадане в първия кръг.

Редактор "Екип на Петел",

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