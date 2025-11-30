Ден без загинали по пътищата у нас

снимка: Булфото

Осем тежки катастрофи, в които са пострадали 13 души, са регистрирани през последното денонощие. Това съобщиха от МВР. На територията на столицата са станали 19 леки пътнотранспортни произшествия. Загинали и ранени няма.

От началото на годината в катастрофи са загинали 414 души. За същия период на миналата година в пътни инциденти са загинали 432, допълниха от МВР.

