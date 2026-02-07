Ден без загинали по пътищата у нас

снимка:Булфото

Единайсет души са пострадали при десет катастрофи в страната през изминалото денонощие, пострадали няма. Това сочат данните на сайта на МВР.

В София са станали 33 леки пътни произшествия.

От началото на месеца МВР регистрира 69 катастрофи с трима загинали и 80 ранени. От началото на годината са станали 482 пътнотранспортни инцидента с 40 загинали и 599 ранени.

