Ден на отворените врати в Здравната каса във Варна
кадър: Петел
Националната и регионалните здравни каси отварят врати за посетители днес в ден на отворените врати.
Инициативата е част от мащабната информационна кампания "НЗОК за теб". Началото ѝ е в 14 часа, предаде Радио Варна.
Посетителите в Здравната каса ще се запознаят със системата отвътре, да могат да видят как функционира НЗОК и да получат отговори на своите въпроси. Посетителите ще могат да разговарят лично с управителя и подуправителя на НЗОК, както и с директорите на дирекции в централното управление и директорите и експертите на РЗОК. Ще бъде осигурена и възможност за сдвояване на мобилните устройства на присъстващите с приложението еЗдраве.
