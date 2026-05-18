Ден на отворените врати в Здравната каса във Варна

Националната и регионалните здравни каси отварят врати за посетители днес в ден на отворените врати.

Инициативата е част от мащабната информационна кампания "НЗОК за теб". Началото ѝ е в 14 часа, предаде Радио Варна.

Посетителите в Здравната каса ще се запознаят със системата отвътре, да могат да видят как функционира НЗОК и да получат отговори на своите въпроси. Посетителите ще могат да разговарят лично с управителя и подуправителя на НЗОК, както и с директорите на дирекции в централното управление и директорите и експертите на РЗОК. Ще бъде осигурена и възможност за сдвояване на мобилните устройства на присъстващите с приложението еЗдраве.

