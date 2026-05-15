Ден на отворените врати за спортната колекция в Юнашкия салон във Варна

Снимка: Община Варна, архив

Ден на отворените врати за разглеждане на спортната колекция в Юнашкия салон ще се проведе днес от 10:00 до 16:00 ч. Жители и гости на града ще имат възможност да разгледат десетки реликви, свързани с историята и успехите на варненския спорт. Инициативата се организира за втора поредна година по повод Деня на българския спорт - 17 май, а целта е спортната слава на Варна да достигне до повече граждани.

Експозицията включва над 200 експоната и продължава да се обогатява. Сред тях са олимпийски отличия, купи, медали, екипи, снимки и лични вещи на изявени варненски спортисти и треньори. Тази година в залата бяха поставени и две нови витрини за разширяване на колекцията.

Посетителите ще могат да видят реликви на олимпийския шампион по бокс Ивайло Маринов, олимпийския екип на Йордан Йовчев от Лондон 2012, отличия на Румяна Нейкова, както и експонати, свързани с художествената гимнастика, бокса, каратето, водните спортове, баскетбола, волейбола и хандбала.

Специално място в колекцията заемат витрините на футболните клубове „Черно море“ и „Спартак“. Сред най-ценните експонати е сребърната Царска купа, спечелена през 1932 г. от „Шипченски сокол“ – днешния „Спартак“ Варна. Изложени са още Купата на България на „Черно море“ от 2015 г., „Златната топка“ на Илиан Илиев за треньор №1 на България, както и архивни снимки и отличия на едни от най-успешните варненски футболисти и треньори.

В Деня на отворените врати ще бъдат отличени и бронзовият медалист от Европейското първенство по вдигане на тежести Христо Христов и неговият треньор Живко Николов от СК „Титан“. Те ще получат почетни плакети за успеха си през тази година.

Юнашкият салон е сред емблематичните сгради на Варна. Построен е през 1911 г. с дарения на граждани, подкрепа от Общината и участието на спортни организации. И до днес на фасадата му стои девизът „Смелост, стройност, солидарност, здраве, труд и постоянство“.

