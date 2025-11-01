реклама

Ден за размисъл преди балотажа на местните избори в Северна Македония

Ден на размисъл в Северна Македония преди втория тур на местните избори.

Вчера се проведоха заключителните митинги преди балотажа утре в 33 общини, включително в столицата Скопие. На първия тур на 19 октомври бяха избрани кметове на 44 общини.

Днес гласуват болните, немощните, затворниците и поставените под домашен арест, предаде БНТ.

 

