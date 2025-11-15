Деница Сачева: Без коледни добавки за пенсионерите

снимка: Булфото

Коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани, възможностите на бюджета в това отношение са силно ограничени. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в ефира на Нова телевизия.

По отношение на внесените в Народното събрание три проектобюджета - на държавата, на касата и на ДОО, Сачева каза, че от гледна точка на управляващите това в значителна степен е финалната версия на бюджета, големи отстъпки няма как да се правят.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!