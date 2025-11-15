реклама

Деница Сачева: Без коледни добавки за пенсионерите

15.11.2025 / 09:40 2

снимка: Булфото

Коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани, възможностите на бюджета в това отношение са силно ограничени. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в ефира на Нова телевизия. 

По отношение на внесените в Народното събрание три проектобюджета - на държавата, на касата и на ДОО, Сачева каза, че от гледна точка на управляващите това в значителна степен е финалната версия на бюджета, големи отстъпки няма как да се правят.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 532542 | Одобрение: 99307
Цени на някои блюда в НС : Супа топчета-1.27....Мусака-3.55....Баничка-43ст...Голямо татарско кюфте-2.97, зеленчуково-1.50.....Взимат си и за вкъщи, жените им да не охарчват семейния бюджет....! Сачева излапвала по 6 татарски кюфтета, защото били за нея с намаление....Спазвала диета....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 153941 | Одобрение: 17041
А за депутатите ще има ли???НамусенБолест:errm:Защо не си замразиха заплатите???Болест:errm:Гняв

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама