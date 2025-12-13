Деница Сачева защити журналисти от нападките на Gen Z

Снимка Булфото

Бивш министър скочи на младите протестиращи.

Списъци с имена, квалификации и призиви за колективно заклеймяване на журналисти са класически инструмент на репресия, а не проява на демокрация. Това заяви народният представител от ГЕРБ Деница Сачева в остра позиция в социалната мрежа Facebook.

Реакцията ѝ е провокирана от разпространяван в интернет пространството "списък", призоваващ за отстраняване от ефир на популярни телевизионни водещи и репортери.

В публикацията, която според Сачева е споделена и от активиста Манол Глишев, се настоява за свалянето от екран на знакови лица от националните медии. Сред споменатите имена са генералният директор на БНТ Емил Кошлуков, както и водещите на сутрешни блокове и публицистични предавания Георги Любенов, Христина Христова, Цветанка Ризова и Бойко Василев.

В списъка попадат още журналистите Иво Никодимов, Поли Златарева, Евгени Петров, Мая Костадинова, Едуард Папазян, Георги Банов, Дияна Любенова и Наделина Анева. Авторът на призива използва остра риторика: "Дойде време да поискаме отстраняване от ефир на журналистите, които слугуваха, манипулираха и цитираха опорки. Какъв журналист си, ако ти диктуват в ухото? Време е за чистене."

Деница Сачева категорично осъди подобни действия, сравнявайки ги с методите на тоталитарните режими.

"Свободата на словото не включва правото да сочиш хора и да подканваш тълпата да ги „чисти“. Върховенството на закона не означава Google прокуратура и Facebook съд", написа Сачева.

Според нея истинските борци за демокрация не използват език на омразата и не призовават към онлайн линч. Тя подчерта, че публикуването на лични телефони на съдии и политици с цел тормоз е недопустимо.

"Дано Gen Z не позволи да бъде водено от хора, които го връщат с бясна скорост назад във времената на Държавна сигурност", завършва позицията си депутатът, пише dunavmost.com.

