Деница Стоянова: Четвъртък ще е хладен и мрачен

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Предстои ни още един хладен и мрачен ноемврийски ден, съобщи синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова. Над цялата страна ще бъде предимно облачно, като отново се очакват и валежи. По значителни количества ще паднат в източна и северозападна България. В крайните югоизточни части преваляванията може да са по-интензивни и затова е сила жълт код за опасно време.

В останалите райони на страната дъждовете ще са слаби, а на югозапад може слънцето да успее да се покаже за кратко.

С умерен североизточен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух и сутринта температурите ще са до около 10 градуса. Максималните ще са с типично есенни стойности и ще достигат между 10 и 15 градуса, обясни Стоянова.

В петък у нас ще бъде предимно облачно, с преваляване от дъжд и дневни температури около 10-15 градуса.

Кратки валежи ще има и през почивните дни, но на места и слънцето ще успява да се показва за кратко. Вятърът временно ще се ориентира от юг и ще се затопли, особено в източна България, където се очакват до около 20 градуса.

Подобна ще бъде обстановката и в понеделник. От вторник преваляванията ще отслабват и спират, но с умерен северозападен вятър ще нахлува студен въздух, обясни още синоптичката на Нова телевизия.

