Деница Стоянова: Изпращаме седмицата с още дъжд

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Ще изпратим работната седмица с още дъжд и типично есенни температури. И утре над по-голямата част от страната ще остане облачно, с превалявания на много места. Само в крайните югозападни райони ще бъде без валежи и с кратки слънчеви интервали, обясни синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

Все още ще духа до умерен североизточен вятър, който ще задържа температурите почти без промяна. Сутринта стойностите ще са от четири - пет градуса във високите западни полета, до 11 – 12 градуса край морето.

През деня няма да се затопли съществено и показанията на термометрите ще достигат между 10 и 15 - 16 градуса.

През почивните дни, както и в началото на следващата седмица, времето у нас все още ще по-често облачно и с валежи на много места, обясни още Стоянова.

Вятърът временно ще се ориентира от юг и температурите ще се повишат. Така максималните в повечето районни вече ще достигат 15, а на изток дори около 20 градуса.

Във вторник и сряда дъждовете ще отслабват и спират, но в страната ще започне да нахлува по-хладен въздух.

След средата на седмицата ще се радваме на повече слънчеви часове. Сутрин обаче ще бъде доста хладно, със стойности малко над нулата.

