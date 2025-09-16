Деница Стоянова: Нахлува студен фронт

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Въпреки че до астрономическата есен остава само около седмица, се очакват още доста топли и спокойни слънчеви дни. През днешния ден ще се радваме на много слънце, с незначителна купеста облачност над планините и Източна България, но ще остане без валежи.

Северозападният вятър ще отслабне и максималните температури ще достигат от 26 до 27 градуса на изток, до цели 31, 32 в крайните югозападни части от страната.

Всички, които обичат късния летен плаж, днес ще могат да се насладят на слънчево и спокойно време по нашето Черноморие. Следобед ще се усеща до умерен североизточен вятър, който ще задържа температурите до 25 и 26 градуса. Морската вода е с два градуса по-хладна, а вълнението ще се успокои.

Слънчев и спокоен летен ден, подходящ за туризъм и разходки, предстои и в планините. Малко облаци ще се появят в следобедните часове, но ще остане без валежи.

Вятърът ще е слаб от запад и температурите ще се повишат на 1500 метра, и ще доближават 20 градуса. По върховете ще са около 10-15.

В сряда през страната ще премине студен атмосферен фронт. Той ще донесе по-съществени валежи в Северна и Източна България, а умерен в Северозапада вятър ще понижи температурите с няколко градуса от четвъртък.

До началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево, вятърът ще отслабне и температурите ще се повишат сутрин, каза Деница Стоянова.

Термометрите ще показват около 10-15 градуса, а максималните стойности в неделя и в понеделник може да надхвърлят дори 30 градуса, добави по Нова Тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!