Деница Стоянова: Силни ветрове, дъжд, бури, гръмотевици и градушки ще бележат утрешния ден

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре със силни ветрове и валежи през страната ще премине атмосферен фронт. Още преди обяд превалявания се очакват на много места в западна България, а през втората половина на деня кратки дъждове ще има и на изток, предупреди синоптичката на Нова телевизия, Деница Стоянова.

В някои райони ще се развият и гръмотевични бури, а следобед от запад облаците ще започнат да се разкъсват и намаляват.

Сутринта в източната половина от страната, както и в планинските райони, ще духат силни до бурни южни ветрове, с пориви до около 100 км/ч.

По-късно през деня вятъра ще смени посоката си от северозапад и отново ще бъде доста силен, особено в Дунавската равнина.

За почти цялата страна е сила и жълт код за опасно време.

Вятърът ще задържа температурите високи и минималните ще са между 11 и 16°, а максималните от 18-19 във високите западни полета, до около 24 и 25 градуса в източна България, сдъобщи още тя.

Планините утре няма да бъдат подходящи за туризъм. До ранния следобед ще духа бурен, югозападен вятър, който по-късно ще смени посоката си от северозапад. Очакват се и валежи, на много места придружени от гръмотевици, като не са изключени от и градушки. През първата половина на деня температурите все още ще са високи, но следобед и привечер бързо ще застудява.

През почивните дни облачността над страната ще бъде променлива, с условия за превалявания на места в северна България. Температурите слабо ще се понижат и максималните вече е трудно ще превишават 20 градуса.

Новата седмица ще започне с облаци и по-интензивни дъждове. На запад ще настъпи захлаждане, а в източните райони все още ще е доста топло. Във вторник валежи се очакват главно в южна България, но показанията на термометрите ще се понижат. От сряда ще бъде вече предимно слънчево - сутрин ще бъде студено, а дневните температури бавно ще се повишават, обясни Стоянова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!