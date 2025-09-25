Деница Стоянова: Слънцето на места няма да се покаже през целия ден

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Започналото захлаждане в страната ще продължи и през утрешния ден, предупреди синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

В повечето райони облачността ще бъде значителна, като ще има и места, където слънцето няма да успее да се покаже през целия ден, допълни тя.

Сутринта дъжд ще превалява на места в западните и югоизточните райони. Около и след обяд валежите ще продължат в западна България, докато на изток все пак слънцето ще успява да се покаже за кратко.

Остават и предупрежденията за умерен, до силен североизточен вятър. За утре обаче опасността от по-силни пориви е главно в източна България, където скоростта му ще достига 90 км/ч.

Сутрин температурите все още остават без промяна и минималните утре ще бъдат в интервала от 10 до 15 - 16 градуса.

През деня няма да се затопли съществено и така максималните стойности ще достигат от 18 - 19 градуса на високите западни полета, до 23 и 24 в южните части от страната.

Все по-студено става и в планините ни. Утре на 1500 м температурите ще достигате едва 8 - 9 градуса, а стойностите по върховете ще бъдат малко над 0 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде облачно и мъгливо, с преваляване от дъжд, а на връх Мусала валежите може да преминават и в мокър сняг. По значителни количества се очакват масивите на западна България. Вятърът ще бъде умерен, а в Стара планина силен от изток.

През почивните дни времето у нас ще остане предимно облачно, с по съществени превалявания в западна България и по Черноморието. Температурите ще продължат да се понижават и максималните вече трудно ще превишават 20 градуса.

В началото на новата седмица слънцето ще започне да се показва между облаците, но все още ще има и валежи от дъжд. Показанията на термометрите ще останат почти без промяна.

От сряда преваляванията спират и ще има повече слънчеви часове. Ще духа умерен северен вятър и температурите ще останат с есенни стойности, съобщи Деница Стоянова.

