Деница Стоянова: Температурите падат с 4-5 градуса

Кадри: Нова ТВ

Няколко дни преди началото на учебната година времето в страната остава доста топло и почти без валежи, съобщи синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

Утре над източна и централна България ще бъде предимно слънчево. Малко повече облаци се очакват следобед в западните райони, но слаби превалявания са възможни само в близост до планините.

Вятърът ще бъде слаб, до умерен, с посока от изток. Денят ще започне с температури от 10 - 11 градуса на североизток, до 17 - 18 край морето.

Максималните стойности все още ще са летни и ще достигат границите между 28 и 33 градуса.

Морето все още предлага доста добри условия за почивка. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, с приятните за септември 27 - 28 градуса. Водата също все още е доста топла със стойности около 25, а утре ще се успокои.

С доста слънце ще премине денят и в планините следобедът на Рило-родопския масив ще се образува по значителна купеста облачност, от която на места ще паднат кратки дъждове. Температурите по най-високите ни върхове ще достигат около 10 градуса, а вятърът ще бъде слаб.

В сряда обстановката у нас ще остане без промяна. Доста слънце и максимални температури около и дори над 30 градуса слънчево и топло ще бъде в четвъртък, но следобед на места в западна България ще превали и прегърни.

В петък и събота атмосферата ще бъде нестабилна. Освен в западните райони кратки дъждове са очакват и в източните части на страната, а температурите ще се понижат с около четири - пет градуса.

В края на седмицата слънцето ще бъде по-щедро, но показанията на термометрите ще останат без промяна, поясни Деница Стоянова.

