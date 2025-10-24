Деница Стоянова: Температурите ще бъдат по-високи от обичайните за октомври
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
През почивните дни времето ще бъде променливо, с превалявания на места, но температурите все още ще са по-високи от обичайните за края на октомври, зарадва синоптичката на Нова телевизия, Деница Стоянова.
Облачността над страната ще бъде разкъсана, намаляваща, на моменти и до слънчево време. Заоблачавания и кратки дъждове се очакват следобед и привечер в северозападна България, като е възможно и да прегърми.
Вятърът ще бъде слаб, до умерен от запад.
Съботното утро ще бъде малко по-хладно от днешното, като минималните температури в повечето районни ще са между шест и 11 градуса.
През деня обаче показанията на термометрите отново ще достигат приятни есенни стойности и максималните ще достигат от 15-20 до 20-21 градуса в южните части на страната, подчерта Стоянова.
Ако сте се насочили към планините бъдете подготвени за умерени, а по върховете и силни югозападни ветрове, с пориви до 60-70 км/ч. До ранния следобед ще има повече слънчеви часове, след което на места ще превали - по съществено в западна Стара планина. Температурите по най-високите върхове ще достигат около нулата, а на 1500 м ще са до 9 - 10 градуса.
В неделя над нашата страна ще има повече облаци и превалявания. В западна и северна България с валежи ще започне и новата седмица.
Във вторник атмосферата все още ще бъде нестабилна и на отделни места ще превали. Понижението на температурите ще продължи и максималните вече ще бъдат около 15 градуса.
От сряда ще се установи слънчево време - сутрин ще бъде студено, с условия за слани, а дневните температури бавно ще започнат да се повишават, обобщи Стоянова.
