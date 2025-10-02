Деница Стоянова: Температурите утре от 5 градуса запад, до 19 на изток

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

През следващото денонощие обстановката в страната ще продължи да се усложнява. Тази нощ и утре до обяд ще продължи да вали интензивно и риска от наводнение, и преливания на реки остава от най-висока степен, предупреди синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

Във високите западни полета, включително и в София, температурите ще се понижат до около нулата и дъждът ще преминава в мокър сняг. По планинските проходи ще се натрупа още снежна покривка и има опасност от падане на клони по пътищата.

Едва в следобедните часове над южна България валежите ще започнат да отслабват и спират. Ще бъде и ветровито, особено на изток, а по крайбрежието на морето се очакват вълни с височина до 5 метра.

За цялата страна остава сила жълт и оранжев код за интензивни валежи с количества до 50 - 60 л на квадратен метър, допълни Стоянова.

В западните райони ще остане студено с дневни температури в котловините до около четири-пет градуса. В останалата част от страната стойностите ще достигат между 7 и 12 и около Черноморието 18 - 19 градуса.

След снеговалежите днес обстановката в планините стана почти зимна. И тази нощ, и утре ще продължи да вали интензивен сняг, придружен от силни ветрове. Ще има условия за виелици и навявания, а пътната обстановка ще бъде силно усложнена. В по-високите райони е възможно да се натрупа до около 20 - 30 см снежна покривка. Температурите ще бъдат отрицателни и по върховете ще са едва около минус три - четири градуса.

Съботният ден ще започне с облаци и на отделни места в все още ще превалява слаб дъжд. Следобед очакваме все пак слънцето да се покаже, но още остане хладно, с температури до около 15 градуса.

В неделя ще бъде предимно слънчево. Сутринта ще бъде студено и ще има условия за слани, но през деня бързо ще се затопля.

В началото на новата седмица облаците отново ще се увеличат и на много места ще има и валежи от дъжд. Температурите слабо ще се понижат и във вторник максималните ще са между 13 и 18 градуса.

В сряда и четвъртък ще бъде слънчево, и бързо ще се затопля, обясни още Деница Стоянова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!