Деница Стоянова: Утре ни очаква дъждовен ден, температурите падат

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Днес превалявания имаше главно по южното Черноморие, но от утре валежи ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане, предупреди синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

Циклонът, който донесе интензивни дъждове и наводнения в южна Италия и западните Балкани, продължава да се придвижва на изток и ще обхване и нашата страна, обясни тя. Още тази нощ от запад облаците ще започнат да се увеличават и утре постепенно те ще покрият по-голямата част от страната. Очакват се и превалявания, първо в крайните западни райони, а следобед и привечер валежи ще има на повече места в западна и централна България. Количеството им обаче няма да надхвърли 10-15 л на квадратен метър.

На запад ще настъпи слабо захлаждане и дневните температури утре ще достигат от 12 до 14 – 15 градуса. В централните и източните части на страната ще духа умерен, югоизточен вятър и все още ще бъде по-топло, със стойности до около 20 градуса.

Бързо заоблачаване ще настъпи и в планините, посочи още тя. Още преди обяд в масивите на запад ще започнат валежи от дъжд и сняг, а през втората половина на деня ще вали и във високите райони на централна България вятърът ще бъде доумерен от юг и ще задържа температурите. По върховете ще са около нулата, а на 1500 м максималните ще достигат шест - седем градуса.

В събота ще бъде предимно облачно и на много места ще превалява дъжд. Следобед вятърът ще остане северозападен и с него ще нахлува по-хладен въздух.

В неделя над по-голямата част от страната облаците ще намалеят и ще се установи слънчево време. Все още ще духа северозападен вятър и температурите ще достигат около 15 градуса. През следващата седмица ще се радваме на повече слънце, а вятърът ще отслабне. Сутрин ще бъде студено с условия за слани, но дневните показания на термометрите ще се повишават и в четвъртък на места те ще надхвърлят дори 20 градуса, обясни Деница Стоянова.

