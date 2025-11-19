Деница Стоянова: Утрешният ден ще е доста ветровит

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре валежите в страната ще спират, но на места ще бъде доста ветровито, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Деница Стоянова.

Денят ще започне с облаци и мъгли на места в северна България, и превалявания в южните и източните части от страната. Около и след обяд дъждовете ще спират и слънцето на много места ще се покаже, като само в Дунавската равнина ще остане облачно и с намалена видимост.

По северните склонове на планините, както и в източна България ще духа силен и поривист югозападен вятър, който на моменти може да достига 80 - 90 км/ч, затова за много области е сила жълт код за опасно време.

Минималните температури ще са от пет-шест градуса на северозапад, до около 15° в югоизточна България.

През деня в повечето районни ще бъде необичайно топло със стойности от 15 до 20°, в Дунавската равнина ще бъде малко по-хладно.

От петък до неделя в страната отново ще задухат умерени, а на изток и силни южни ветрове. Те ще задържат температурите високи, като в Предбалкана и източните райони се очакват до около 20 градуса. Облачността ще бъде променлива, с кратки дъждове в планините и западна България, обясни Деница Стоянова.

