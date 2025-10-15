Деница Стоянова ни зарадва: Очаква ни един слънчев октомврийски ден

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре очакваме повече слънчеви часове, след което ще има и съществени валежи от дъжд, съобщи синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

Утрото в четвъртък ще бъде хладно, със стойности от 4-5 градуса на запад, до 11-12 край Черноморието. Облачността ще е значителна и на места в източна България, и планините ще превалява слабо. През втората половина на деня в повечето райони облаците ще намалеят до слънчево време.

Максималните температури ще достигат между 15 и 20 градуса, а вятърът ще бъде слаб, до умерен от североизток, обясни тя.

В планините през по-голямата част от деня ще има облаци и мъгли, а до ранния следобед на места ще превалява слабо. Едва в късния следобед облачността временно ще намалее и слънцето на много места ще се покаже. Вятърът ще се ориентира от югоизток и следобед ще настъпи и слабо затопляне.

В следващото денонощие циклон Алис ще продължи да се придвижва на изток и ще достигне и югозападните райони на Балканите, където също се очакват интензивни дъждове.

В петък облаците над страната бързо ще се увеличават и до вечерта в Западните и централните райони ще превали дъжд.

В събота условия за кратки валежи ще има на повече места в страната. В западна България ще настъпи захлаждане, но на изток все още ще бъде сравнително топло със стойности до около 20 градуса. В неделя, както и в началото на следващата седмица, ще се радваме на повече слънчеви часове. Сутрин ще бъде доста хладно и в много районни ще има условия за слани. Максималните стойности ще се повишават и в сряда очакваме до около 20 градуса, обясни още Деница Стоянова.

