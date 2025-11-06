реклама

Деница Стоянова посочи къде се очакват интензивни валежи и къде до 20 градуса през уикенда

06.11.2025 / 07:20 0

Денят ще е мрачен и хладен. Днес над цялата страна ще е предимно облачно, като се очакват и валежи. По-значителни количества ще паднат в Източна и Северозападна България, където до вечерта се очакват около 10 - 20 литра на квадратен метър. За няколко общини в югоизточните части преваляванията може да са по-интензивни и затова е в сила код жълт за потенциално опасно време. В останалите части на страната дъждовете ще са слаби, а на югозапад и слънцето може да се показва за съвсем кратко.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Деница Стоянова.

С умерен североизточен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух и понижението на температурите ще продължи. Максималните днес ще са типично есенни и ще достигат до 10 - 15 градуса. 

В планините ще е мъгливо и доста хладно, а в по-високите райони ще духа и умерен югозападен вятър. Очакват се по-значителни валежи в Странджа и Родопите. 

И в петък у нас времето ще остане предимно облачно с превалявания и дневни температури около 10- 15 градуса.

Кратки валежи ще има и през почивните дни, но на места и слънцето ще успявада се показва за кратко. Вятърът временно ще се ориенитера от юг и ще се затопли особено в Източна България, където се очакват до около 20 градуса. 

Подобна ще е обстановката и в понеделник - с по-интензивни валежи на запад и по-топло време на изток. От вторник преваляванията ще спират, но с умерен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух.

 

