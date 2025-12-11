Деница Стоянова посочи къде у нас видимостта утре ще е намалена

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Броени дни преди началото на астрономическата зима времето в страната остава необичайно топло. В южна България и утре ще бъде предимно слънчево, с кратки сутрешни мъгли на север очакваме повече облаци, а в североизточните райони през по-голямата част от деня и видимостта ще бъде намалена, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Деница Стоянова.

Следобед северозападният вятър временно ще се усили. Минималните температури отново ще бъдат от около нулата в някоя котловини, до около четири-пет градуса край морето.

Максималните ще са доста широки граници - в южната половина от страната те ще достигат 10 - 15° докато на север и най-вече на североизток показанията на термометрите ще останат под 10 градуса, посочи тя.

През почивните дни времето в нашата остане без съществена промяна.

Сутринта в равнините и низините ще се образуват мъгли, а следобедът в повечето районни ще бъде слънчев.

Минималните температури ще са около нулата, а максималните ще достигат 8 - 10 градуса.

В началото на новата седмица северозападният вятър временно ще се усили.

Той ще успее да вдигне мъглите, но ще понижи дневните температури с около един-два градуса.

От вторник започва нов период с намалена видимост в низините и слънчево време в останалите райони. Показанията на термометрите постепенно ще започнат да се повишават, обясни Стоянова.

