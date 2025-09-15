Деница Стоянова предрече: Над 30 градуса след седмица

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Въпреки, че до астрономическата есен остава само около седмица, се очакват още доста топли и спокойни слънчеви дни, съобщи синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

Сутрин обаче вече е доста хладно и утре минималните температури в някои котловини ще паднат около и дори под 10 градуса. Иначе през останалата част от деня ще се радваме на много слънце с незначителна облачност по планините и източните части от страната. Ще остане без валежи, северозападния вятър ще отслабне и максималните температури ще достигат от 26 - 27 градуса на изток, до цели 31 - 32 в крайните югозападни части на страната.

Всички, които обичат късния летен плаж, утре ще могат да се насладят на слънчево и спокойно време по нашето Черноморие. Следобед ще се усещат до умерен североизточен вятър, който ще задържа температурите до 25 - 26 градуса. Морската вода е с градус - два по-хладна, а вълнението ще се успокои.

Слънчев и спокоен летен ден подходящ за туризъм и разходки предстои и в планините. Малко облаци ще се появят в следобедните часове, но все пак ще остане без валежи. Вятърът ще е слаб от запад и температурите ще се повишат. На 1500 м те ще доближават 20 градуса, а по върховете ще са около 10 - 15 градуса.

В сряда през страната ще премине студен атмосферен фронт. Той ще донесе по-съществени валежи в северна и източна България, а умерен северозападен вятър ще понижи температурите с няколко градуса.

От четвъртък до началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево вятърът ще отслабне и температурите ще се повишат. Сутрин термометрите ще показват около 10 - 15 градуса, а максималните стойности в неделя и в понеделник може да надхвърлят 30 градуса, обясни Деница Стоянова.

