Деница Стоянова предупреди всички на морето

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

След кратка пауза - през следващите дни летните горещини в страната ще се завърнат, съобщи синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

Утре в повечето районни ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността се очакват около обяд, но вероятност за слаби валежи има само в планините.

Все още ще се усеща умерен, а в източна България следобед и силен североизточен вятър. Утрото ще бъде прохладно, а през деня показанията на термометрите ще достигат от 30 до 35 - 36 градуса.

Ветровито ще се задържи и по Черноморието, което води и до сериозно вълнение на морето. По-съществени заоблачавания се очакват около обяд по южното крайбрежие, но вероятност за валежи е минимална.

Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а водата е с приятните 26 - 27.

В планините ще започне бавно затопляне, но утре все още ще бъде сравнително прохладно. На 1500 м температурите ще достигат малко над 20 градуса, като ще духа и умерен североизточен вятър. До обяд ще бъде предимно слънчево, след което облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи.

През следващите дни дъждове не се очакват. Времето ще бъде предимно слънчево, а в следобедните часове и горещо. Най-високи ще бъдат температурите в неделя и понеделник, когато максималните на места ще достигат 37 - 38 градуса.

В средата на следващата седмица североизточният вятър ще се усили и показанията на термометрите слабо ще започнат да се понижават. Опасността от възникване на пожари обаче отново ще бъде от най-висока степен. Бъдете внимателни, алармира Деница Стоянова.

