Деница Стоянова съобщи какво ще е времето през празничните дни

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утрешният празничен ден на Съединението ще премине почти без валежи и все още с доста високи температури, зарадва синоптичката на нова телевизия Деница Стоянова.

Над западна и централна България времето ще бъде предимно слънчево. Повече облаци се очакват в източните райони, но слаби валежи са възможни само в крайните югоизточни части от страната, посочи тя. Вятърът ще е доумерен, от североизток.

Сутринта температурите ще са от 10 - 11 градуса в някои котловини, до 17 -18 градуса край морето.

През деня ни очакват приятни за септември стойности, като максималните отново ще достигат интервала между 28 и 34 градуса.

Край морето утре, както и през следващите почивни дни, облачността ще бъде променлива. Условия за кратки, слаби дъждове ще има главно по южното Черноморие. Вятърът ще е умерен от североизток и температурите утре трудно ще превишават 26 - 27 градуса, като подобни са и стойностите на морската вода, а вълнението все още ще бъде умерено, добави тя.

В планините се очакват повече слънчеви часове, а слаби валежи са възможни само в Странджа. Вятърът ще умерен от североизток и ще продължи да задържа температурите в нормални за септември граници. На 1500 м максималните ще бъдат около 20 градуса, а по върховете 10 - 15.

И през следващите дни промяна във времето у нас не се очаква. В повечето райони ще бъде предимно слънчево, с максимални температури около и малко над 30 градуса.

По съществени заоблачавания ще има в понеделник и вторник, когато в някои планински райони и край морето има вероятност за кратки дъждове.

Едва към края на следващата седмица атмосферата ще стане нестабилна на места - главно в западна и северна България, където ще се развият гръмотевични бури, както и ще настъпи и слабо захлаждане, обясни синоптичката на Нова телевизия.

