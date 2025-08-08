Деница Стоянова съобщи за летен феномен утре

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Почивните дни у нас ще преминат без валежи и все по-високи температури, информира синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

В съботното утро ще бъде сравнително прохладно, със стойности между 15 и 20 градуса. През деня обаче показанията на термометрите бързо ще се повишават, като максималните ще достигат високия летен диапазон от 32 до 37 - 38 градуса.

Над цялата страна ще е слънчево, без никаква облачност, а до обяд ще бъде и почти тихо. Следобедните часове ще духа умерен до силен североизточен вятър, който ще повишава риска от пожари.

За утре най-голяма е опасността в югоизточна България и северните райони, където се очаква да бъде и по ветровито.

Въпреки че края на лятото е все по-близо условието за плаж по нашето Черноморие остават отлични, съобщи още Стоянова. Целият съботен ден ще бъде слънчев, а морето ще се успокоява постепенно.

Бъдете внимателни обаче, за възникване на мъртво вълнение, предупреди тя. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а морската вода е с приятните 26 - 27.

Планините ни също ще бъдат подходяща дестинация за отдих и туризъм. Денят ще премине с много слънчеви часове, като ще се усеща умерен и прохладен североизточен вятър. Температурата на 1500 м ще достига малко над 20 градуса, а по върховете ще около 15.

През цялата следваща седмица валежи в страната не се очакват, времето ще бъде слънчево и горещо, с незначителна купеста облачност. Следобедните часове температурите ще се повишават и максималните ще достигат 38 - 39 градуса. В средата на седмицата вятърът от североизток ще се усили и ще настъпи слабо захлаждане, но към края й отново ще стане горещо, със стойности близки до 40 градуса. Ще се повиши и риска от възникване на нови пожари, обясни още синоптичката на Нова телевизия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!