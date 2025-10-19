Денков: Борисов ни каза, че каквото му каже Пеевски, ще го изпълнява

Снимка Булфото

Бивш премиер повиши напрежението в родната политика с това, което обяви.

Преформатирането във властта трябва да се разбира като прегрупиране. Това заяви пред БНР съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България" и бивш премиер Николай Денков в предаването "Неделя 150" по програма "Хоризонт".

"Тази седмица ще остане в историята, но не с изборите в Пазарджик, а с едно изречение от Борисов и това изречение трябва добре да го запомним, защото то дава рамка за анализ на всичко, което се е случвало през последните години, което се случва днес и което ще се случва през следващите месеци. Изречението е – 'Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам'", заяви академик Денков.

Според бившия премиер изявлението на Борисов има дълбоки последствия, които досега не са били дискутирани публично. "Защо Борисов го казва точно сега, след като 20 години се криеха? Защо Борисов съобщава сега на цяла България и на целия свят, че каквото каже Пеевски, той го изпълнява?", попита риторично Денков.

"За мен това е началото на видимия преход на властта в ГЕРБ от Борисов към Пеевски, тоест Пеевски е поискал да го каже и Борисов го казва. Оттук нататък каквото каже Пеевски, това ще се случи и това е входът в преговорите, които предстоят в понеделник. Ще се случи това, което иска Пеевски", анализира съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ.

В интервюто Денков коментира и състоянието на българското образование. "С всички промени, които се слагат в образователната система, ние няма да подобрим образованието, защото нито имаме мярка за качество, нито има как да я измерим, нито имаме механизми, които да дадат стимула учителите и директорите да работят за по-добро качество. Ние ще продължим да потъваме, ако не подобрим тази част, свързана с качеството", предупреди бившият премиер, пише dunavmost.com.

