Денков: Данъците не са пипани от 2008 година

Трябва да се знае ясно и конкретно къде се влагат средствата, заложени в проектобюджета. Това коментира зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" Николай Денков в ефира на предаването "Опорни хора".

"Път в Родопите - 21 километра мисля, че беше. Ние го залагаме в нашите общински проекти за 9 милиона лева. Те сега го оправят за 51 милиона лева. Никъде не е написано преди това, че ще дадат 51 милиона лева. Ако ние сме го оценили за 9 млн., хайде с инфлацията да стане 10, да стане 11. Останалите 40 милиона лева отиват в нечии джобове. За това говорим - партийни каси. Защото не е написано как ще се изразходват тези средства", заяви депутатът.

"Има няколко неща, които без особени сътресения могат да се направят, така че да е отново реалистичен бюджетът и да се намалят диспропорциите - без да се увеличава осигурителната тежест и без данък "дивиденти". Данъците не са пипани от 2008 година. Сега сме 2025 година - без никаква предварителна договорка с обществото се казва - "Чакайте, ние сега тръгваме да променяме радикално данъчната система", посочи още Денков пред Bulgaria ON AIR.

Според бившия премиер данъчните промени ще се отразят на средната класа.

"Тези, които са по магазинчетата, фризьорите - това са хората, които са гръбнакът на обществото. Това е средната класа, на която се крепи демокрацията. И вие на всички тези хора им казвате - "Чакайте сега, от вас ще вземем по едни 600-1000 лева на година, ще ги прехвърлим там, където няма списъци за какво ще бъдат използвани парите. И отделно на работодателите, които всъщност създават работните места, ще им вземем още едни средства през данък "дивидент", обобщи той.

Относно твърденията на финансовия министър Теменужка Петкова, че данък "дивидент" ще изсветли икономиката, Денков каза: "Това са глупости. Това е азбучно правило, че когато усложняваш данъчната система, когато увеличаваш данъците, се увеличава "сивата" икономика. Всеки го знае. И те го знаят. Те просто лъжат, защото нямат аргументи", категоричен беше той.

