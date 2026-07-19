Денков: Демерджиев може да падне първа жертва на борбата с Пеевски

Кадър Фб, Демерджиев

Николай Денков се опасява, че правителството не осветлява модела.

Това каза той пред БТВ.

„Изпитваме притеснение, че новото правителство не осветлява модела. Като изключим усилията на министър Демерджиев, когото искам да поздравя за това, което прави - че тръгна да търси произхода на средствата около Пеевски - това са стъпки в правилната посока“, смята Денков.

Той се опасява, че Демерджиев може да се окаже първата жертва на тази борба, защото не виждат особена политическа подкрепа около него.

„Бихме подкрепили „Прогресивна България“ за съдебната реформа, ако те правят стъпките, които ние смятаме за правилни. Всъщност всичко ще стане ясно, когато видим техните предложения за Висшия съдебен съвет“, обясни депутатът.

„За съжаление, досега това, което виждаме като кадрова политика, е много притеснително. Ако погледнете Министерството на здравеопазването, там са същите хора, които работеха и досега. Това са хора, които участваха в тези процеси“, сподели Денков.

„Ние за осми път внесохме предложението частните болници да провеждат търгове. Няма ревност. Нека най-после да го гласуваме с тези хора, защото с предишните не успяхме“, коментира той.

Денков сподели, че по никакъв начин няма да приеме упреците, които чуват от „Прогресивна България“, че те са виновни, че не са успели да осигурят мнозинство за подобни решения.

Редактор "Екип на Петел",

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