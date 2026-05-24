Денков: Качеството на учителите ще определи качеството на образованието

Снимка: Булфото

Имаше консенсус, че това партийно парцелиране на системата на образованието трябва да изчезне. Но промените не минаха в предишното НС, ще видим сега новият министър на образованието. Част от тези промени са важни и закъснели, каза в интервю пред БНР бившият премиер акад. Николай Денков, бивш министър на образованието и председател на ПГ на "Продължаваме промяната".

"Качеството на учителите е това, което ще определи качеството на образованието през следващото десетилетие", предупреди той в предаването "Неделя 150".

"Изключително важно е в следващия период конкурсите за учители да не се печелят по партийна линия, нещо което за съжаление през последните години всички хора от системата знаеха, че се случва. Първо се назначават директорите, а после те обявяват конкурсите за учителите Системата беше политизирана и всеки, който е в нея знае, че се случи. За съжаление с приемане Закона за училищното и предучилищно образование през 2015 г. ние променихме много неща към добро, но едно нещо се оказа почти фатално за системата. И това е тази йерархична структура, с която министърът имаше пълен контрол за назначаване на началниците на РУО, след което те назначават директорите, а после те учителите. Тази система беше използвана, за да могат ГЕРБ и ДПС да превземат почти цялата система по партийна линия. Това трябва да го преодолеем. Те го знаят и че е проблем", коментира акад. Денков.

Той припомни, че знанието е сила, "нещо, с което отраснахме нашето поколение и непрекъснато ни се казваше":

"Днес много ми се иска знанието и умението да бъдат тази сила, която да можем да използваме да подредим живота си. Моето пожелание към всички, свързани с духовността, културата, просветата и науката, е тази сила да се върне отново в живота ни и да я предадем на следващите. Знанията и уменията са това, които ще ни помогнат отново да изградим бъдещето си."

Бившият премиер каза:

"Трябва да си дадем сметка, че това отваряне на България, да бъдем там, където принадлежим в Европа, да бъдем част от световните процеси, дава възможност на всеки, които има талант и умения да ги развие и да ги покаже на целия свят. Това е изключително богатство и трябва да го използваме."

"В същото време имаме едни 5% от децата, които ни се губят от 1 – 4 клас. И едни 10%, които се губят от учебната система от 5 до 8 клас. Така че заедно с тези бисери, които започнаха да блестят на световната сцена, се комбинират с едни други деца, които често оставят забравени. И това е основният проблем и основната възможност, която да ни помогне през следващите години да отидем на друго ниво. Всеки, който познава системата отвътре, знае каква е причината за този парадокс. От една страна имате т. нар. елитни училища с топ преподаватели и деца - много мотивирани и в същото време имате училища, където и учителите се чувстват изоставени, борят се с родителите и с деца без мотивация, нямат подкрепата на общността. Сериозни са проблемите в Сливен и Кърджали, като ги погледнете на картата, това са областите, в които много под средното за България е нивото на посещаемост. И не е само София да се представя добре, Варна, Пловдив също се представят добре. Смолян е в топ 3 на местата в България", даде примери акад. Денков.

Според него, ако трябва да подредим, какво трябва да се направи, "първото – ключовото, е учители, които са дълбоко посветени на мисията за работа с деца":

"Все още родители смятат, че могат да влязат в класната стая и да спорят с учителите пред децата. Това е абсурдно. Този културен сблъсък, манталитет трябва да бъде спечелен в ползата на учителите. И да знае всеки родител и дете, което влиза в училище, че влиза в храма на знанието."

Бившият премиер и настоящ председател на ПГ на "Продължаваме промяната" смята, че управляващото мнозинство "влезе по погрешния начин, влезе с арогантност, с твърдения, които показваха пренебрежение към опозицията":

"Мисля, че те ще се коригират. Защото, ако искат да оцелеят за по-дълго време и го казвам убедено, трябва да разберат, че всяко силно управление има нужда от силна опозиция, дори опозицията им помага да намерят верните решения, ако има диалог. Подходът, "когато говориш с мен ще мълчиш" не работи в политиката. Никой няма да ги търпи по този начин, да се опитват да управляват. Те имат нужда да променят техния подход и ние ще им помогнем в това , надявам се да го разберат."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!